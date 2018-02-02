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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 06:13

СМИ сообщили о планах Евросоюза расширить границы

Фото: &copy; REUTERS/Darren Staples

Фото: © REUTERS/Darren Staples

В Европе обеспокоены тем, что Москва укрепляет своё влияние на Балканском полуострове.

Европейский союз намерен предложить шести странам Балканского полуострова вступить в организацию, чтобы бороться с влиянием России и иммиграционным потоком. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, ЕС направит соответствующее предложение Албании, Сербии, Черногории, Косову, Македонии и Боснии и Герцеговине. Именно через эти страны проходит основной поток мигрантов. Из всех кандидатов лишь Сербия и Черногория начали переговоры по вступлению.

В качестве крайнего срока называется 2025 год.

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Артём Андреев
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