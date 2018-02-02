Также местным жителям рекомендовано носить защитные маски, принимать противовирусные препараты и не пускать детей в места массового скопления людей.

В Якутске с 3 по 13 февраля все образовательные учреждения приостановили работу из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что учебный процесс, работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий приостановлены "для снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов".

Отмечается, что с начала недели в столице Якутии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Превышение недельного эпидемического порога составило 14,7%. Это на 31,1% выше показателя аналогичного периода предыдущей недели.