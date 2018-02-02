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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 07:47

В РФ предложили создать отдельные тюрьмы для осуждённых за терроризм

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

По мнению парламентария Адальби Шхагошева, это коснётся от одной до четырёх тысяч заключенных.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что осуждённые в России по "террористическим" статьям должны содержаться отдельно от других заключённых. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По его подсчётам, в РФ нужно открыть два таких исправительных учреждения.

— Всего в России в тюрьмах содержатся 619 тысяч заключённых, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснётся от одной до четырёх тысяч заключённых, — сказал парламентарий.

Необходимость отдельных тюрем для террористов он объяснил тем, чтобы исключить случаи вербовки новых подельников в местах лишения свободы. Также Шхагошев добавил, что подобная практика уже применяется в таких странах, как Израиль и Марокко. Отмечается, что парламентарий подготовил поправки в Уголовно-исполнительный кодекс и внёс законопроект в Госдуму в декабре 2017 года.

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Андрей Довлатов
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