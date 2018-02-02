В РФ предложили создать отдельные тюрьмы для осуждённых за терроризм

По мнению парламентария Адальби Шхагошева, это коснётся от одной до четырёх тысяч заключенных.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что осуждённые в России по "террористическим" статьям должны содержаться отдельно от других заключённых. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По его подсчётам, в РФ нужно открыть два таких исправительных учреждения.

— Всего в России в тюрьмах содержатся 619 тысяч заключённых, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснётся от одной до четырёх тысяч заключённых, — сказал парламентарий.