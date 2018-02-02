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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 11:10

Россия помогла освободить белорусского военного после 6 лет плена в Ливии

Фото: &copy; РИА Новости/Андрей Стенин

Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Как отмечается, данным вопросом занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров совместно с МИД России и МИД Белоруссии.

Российским военным удалось добиться освобождения из ливийского плена белорусского коллеги, экс-главы штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР Вячеслава Качуры.

Как рассказал начальник контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, данным вопросом занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров в координации с ними, а также МИД России и МИД Белоруссии.

— После долгих переговоров нам удалось добиться освобождения Вячеслава Качуры, который находился в заключении в Ливии на протяжении последних шести с половиной лет, — сказал Деньгов.

По его словам, несмотря на почти семь лет плена, военнослужащий чувствует себя хорошо. В настоящее время Качура направляется в Минск.

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Алёна Темирчиева
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