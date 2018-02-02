Создателя культовой Counter-Strike подозревают в растлении несовершеннолетнего

Разработчики временно отстранили геймдизайнера от занимаемой им должности в компании.

Полиция Сиэтла задержала 36-летнего Джесса Клиффе, одного из создателей игры Counter-Strike. Сейчас его подозревают в растлении несовершеннолетнего. Подробности инцидента не озвучиваются.

Полиция не комментирует арест. По информации местной новостной службы, Клиффе пока что не предъявили официальных обвинений, однако его задержали без права освобождения под залог.