Создателя культовой Counter-Strike подозревают в растлении несовершеннолетнего
Фото: © Flickr/gitmonation84
Разработчики временно отстранили геймдизайнера от занимаемой им должности в компании.
Полиция Сиэтла задержала 36-летнего Джесса Клиффе, одного из создателей игры Counter-Strike. Сейчас его подозревают в растлении несовершеннолетнего. Подробности инцидента не озвучиваются.
Полиция не комментирует арест. По информации местной новостной службы, Клиффе пока что не предъявили официальных обвинений, однако его задержали без права освобождения под залог.
Компания Valve сообщила, что временно отстранила разработчика от должности до выяснения деталей произошедшего. Геймдизайнер работает в Valve c 2003 года. Он создал оригинальную модификацию Counter-Strike для Half-Life вместе с геймдизайнером Мином Ли. После этого права на неё купила Valve.