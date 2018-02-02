Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 10:34

Для Pokemon Go выпустили видео в духе National Geographic в озвучке Стивена Фрая

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;The Official Pok&eacute;mon YouTube Channel

Фото: © кадр из видео YouTube/канал The Official Pokémon YouTube Channel

Новый трейлер получил музыку, которую сыграл оркестр. Видео похоже на документальный фильм.

Авторы мобильной игры Pokemon Go выпустили новый трейлер. Ролик снят в стиле документальных фильмов о природе National Geographic: ручные монстры в нём населяют самые роскошные пейзажи земли.

Музыку к видео написал композитор Джордж Фентон. Текст прочитал британский писатель и актёр Стивен Фрай.

Видео приурочено к появлению новых покемонов в мобильной игре. Это уже третье крупное обновление с момента выхода игры в 2016 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • pokemongo
  • nationalgeographic
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar