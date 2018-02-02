Для Pokemon Go выпустили видео в духе National Geographic в озвучке Стивена Фрая
Новый трейлер получил музыку, которую сыграл оркестр. Видео похоже на документальный фильм.
Авторы мобильной игры Pokemon Go выпустили новый трейлер. Ролик снят в стиле документальных фильмов о природе National Geographic: ручные монстры в нём населяют самые роскошные пейзажи земли.
Музыку к видео написал композитор Джордж Фентон. Текст прочитал британский писатель и актёр Стивен Фрай.
Видео приурочено к появлению новых покемонов в мобильной игре. Это уже третье крупное обновление с момента выхода игры в 2016 году.