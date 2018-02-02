Авторы "GTA про ковбоев" во второй раз перенесли продолжение игры
Разработчики вновь разочаровали геймеров. Команда в очередной раз отодвинула дату релиза боевика.
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Студия Rockstar Games сообщила о переносе даты выхода Red Dead Redemption 2. Теперь разработчики планируют выпустить игру 26 октября 2018 года.
Изначально компания планировала выпустить игру осенью 2017 года, а позже — весной 2018 года. Разработчики извинились перед поклонниками за очередную серьёзную задержку, но сообщили, что им нужно дополнительное время для полировки.
Пока что речь идёт о выходе игры только на консолях. Разработчики озвучивают свои планы по поводу ПК.