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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 10:27

Авторы "GTA про ковбоев" во второй раз перенесли продолжение игры

Разработчики вновь разочаровали геймеров. Команда в очередной раз отодвинула дату релиза боевика.

Фото &copy;&nbsp;Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Студия Rockstar Games сообщила о переносе даты выхода Red Dead Redemption 2. Теперь разработчики планируют выпустить игру 26 октября 2018 года.

Изначально компания планировала выпустить игру осенью 2017 года, а позже — весной 2018 года. Разработчики извинились перед поклонниками за очередную серьёзную задержку, но сообщили, что им нужно дополнительное время для полировки.

Пока что речь идёт о выходе игры только на консолях. Разработчики озвучивают свои планы по поводу ПК.

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Сергей Сурепин
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