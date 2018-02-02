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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 11:47

Сын создателя Half-Life поделился подробностями личной жизни

Он не только играл в Super Mario Galaxy с Сигэру Миямото, но и раскрыл внутреннюю кухню Valve.

Фото: &copy; Flickr/Official GDC

Фото: © Flickr/Official GDC

Грэй Ньюэлл, сын создателя Half-Life, рассказал о встрече Гейба Ньэлла с бывшим генеральным директором Nintendo Сатору Иватой. В прошлом руководитель компании Valve посещал Японию, чтобы обсудить некий совместный проект, который так и не удалось реализовать.

По словам Грэя, сейчас он об этом уже может говорить, так как встреча прошла семь лет назад. В то время Ньюэлл с энтузиазмом отзывался о технических характеристиках Nintendo Wii U. Встреча проходила в непринуждённой обстановке. Сын руководителя Valve также играл в Super Mario Galaxy с Сигэру Миямото.

Вместе с этим Грэй рассказал, что его отец играет в Dota 2 только против ботов. Также на одном из чемпионатов ему удалось встретиться с музыкантом Deadmau5, а офис компании Valve посещал Skrillex.

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Сергей Сурепин
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