Сын создателя Half-Life поделился подробностями личной жизни

Грэй Ньюэлл, сын создателя Half-Life, рассказал о встрече Гейба Ньэлла с бывшим генеральным директором Nintendo Сатору Иватой. В прошлом руководитель компании Valve посещал Японию, чтобы обсудить некий совместный проект, который так и не удалось реализовать.

По словам Грэя, сейчас он об этом уже может говорить, так как встреча прошла семь лет назад. В то время Ньюэлл с энтузиазмом отзывался о технических характеристиках Nintendo Wii U. Встреча проходила в непринуждённой обстановке. Сын руководителя Valve также играл в Super Mario Galaxy с Сигэру Миямото.