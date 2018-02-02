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Опубликовано 2 февраля 2018, 12:17

Создатели культовой Mafia обещают выпустить всеми ожидаемую игру в 2019 году

Фото &copy;&nbsp;Hangar 13

Фото © Hangar 13

Разработчики намекнули на будущий анонс. Пока что нет точной информации, какую именно игру хочет выпустить компания.

Издатель Take-Two сообщил о планах выпустить крупную игру в следующем финансовом году. Он заканчивается 31 марта 2019 года.

Согласно прогнозам компании, к концу отчётного периода фирма получит доход в размере двух с половиной миллиардов долларов. Прибыль при этом составит 700 миллионов.

Среди возможных релизов — BioShock, Mafia и Borderlands 3. По словам разработчиков, сейчас они работают над игрой, которую все ждут. Предполагается, что команда выпустит продолжение Borderlands.

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Сергей Сурепин
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