Создатели культовой Mafia обещают выпустить всеми ожидаемую игру в 2019 году
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Разработчики намекнули на будущий анонс. Пока что нет точной информации, какую именно игру хочет выпустить компания.
Издатель Take-Two сообщил о планах выпустить крупную игру в следующем финансовом году. Он заканчивается 31 марта 2019 года.
Согласно прогнозам компании, к концу отчётного периода фирма получит доход в размере двух с половиной миллиардов долларов. Прибыль при этом составит 700 миллионов.
Среди возможных релизов — BioShock, Mafia и Borderlands 3. По словам разработчиков, сейчас они работают над игрой, которую все ждут. Предполагается, что команда выпустит продолжение Borderlands.