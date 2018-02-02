Создатели культовой Mafia обещают выпустить всеми ожидаемую игру в 2019 году

Разработчики намекнули на будущий анонс. Пока что нет точной информации, какую именно игру хочет выпустить компания.

Издатель Take-Two сообщил о планах выпустить крупную игру в следующем финансовом году. Он заканчивается 31 марта 2019 года.

Согласно прогнозам компании, к концу отчётного периода фирма получит доход в размере двух с половиной миллиардов долларов. Прибыль при этом составит 700 миллионов.