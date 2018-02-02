Новую игру Assassin's Creed посвятят Китаю

Журналистам удалось получить новую информацию относительно будущей игры легендарной серии.

Компания Ubisoft уже работает над следующей частью Assassin's Creed. Журналисты уверяют, что следующая игра получит подзаголовок Dynasty и будет связана с Китаем.

Информацию раскрыли сотрудники Technicolor India. Эта фирма занимается созданием компьютерной анимации. Ранее компания сотрудничала с киностудией DreamWorks, а также игровыми фирмами EA, Activision, Rockstar и Capcom.