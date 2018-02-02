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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 12:58

Новую игру Assassin's Creed посвятят Китаю

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Журналистам удалось получить новую информацию относительно будущей игры легендарной серии.

Компания Ubisoft уже работает над следующей частью Assassin's Creed. Журналисты уверяют, что следующая игра получит подзаголовок Dynasty и будет связана с Китаем.

Информацию раскрыли сотрудники Technicolor India. Эта фирма занимается созданием компьютерной анимации. Ранее компания сотрудничала с киностудией DreamWorks, а также игровыми фирмами EA, Activision, Rockstar и Capcom.

Напомним, до этого Ubisoft уже выпускала игру в китайском сеттинге — Assassin's Creed Chronicles: China. Сюжет платформера разворачивался в 1526 году.

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Сергей Сурепин
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