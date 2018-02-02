Кадыров рассказал об освобождении белорусского военного из ливийского плена

По словам главы республики, это был сложный процесс, участие в котором принимали МИД России и Белоруссии, КГБ соседней страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении в Ливии белорусского военного Вячеслава Качуры, который находился в плену шесть с половиной лет.

— Гражданин Беларуси Вячеслав Качура на свободе. Накануне ночью он прибыл из Ливии в Москву и уже находится в Минске. Вячеслав Качура провёл в ливийском плену шесть с половиной лет. Он находился в Ливии в качестве советника, когда в середине 2011 года оказался в плену, — говорится в сообщении в телеграм-аккаунте Кадырова.

Глава республики рассказал, что содействия с его стороны просил лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кадыров назвал процесс освобождения сложным. Участие в нём принимали МИД России и Белоруссии, КГБ соседней страны.

— Хочу особо поблагодарить депутата Госдумы, дорогого БРАТА Адама Делимханова, руководителя Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова. Возможную помощь оказало и Правительство национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджа, — сообщил Кадыров.