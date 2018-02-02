Как отмечается, лабораторно было подтверждено 30 случаев гриппа, все у лиц, не сделавших прививки.

Количество жителей Москвы, которые заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в период с сентября 2017-го по январь 2018 года, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

— В медицинских учреждениях Москвы зарегистрировано более 1,277 миллиона случаев заболевания ОРВИ, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого эпидсезона, — доложил мэру столицы Сергею Собянину заместитель по вопросам социального развития Леонид Печатников.

По словам чиновника, лабораторно было подтверждено 30 случаев гриппа, все — у лиц, не сделавших прививки.

Как отметили в правительстве Москвы, сейчас показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся на 30–49% ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения.