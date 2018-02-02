Москвичи стали меньше болеть ОРВИ
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Как отмечается, лабораторно было подтверждено 30 случаев гриппа, все у лиц, не сделавших прививки.
Количество жителей Москвы, которые заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в период с сентября 2017-го по январь 2018 года, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
— В медицинских учреждениях Москвы зарегистрировано более 1,277 миллиона случаев заболевания ОРВИ, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого эпидсезона, — доложил мэру столицы Сергею Собянину заместитель по вопросам социального развития Леонид Печатников.
По словам чиновника, лабораторно было подтверждено 30 случаев гриппа, все — у лиц, не сделавших прививки.
Как отметили в правительстве Москвы, сейчас показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся на 30–49% ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения.
В сообщении напоминается, что на 1 декабря 2017 года прививки от гриппа сделали более 6,755 миллиона жителей столицы, в том числе 1,182 миллиона детей. Охват вакцинацией составил 55,1% населения Москвы, что значительно больше, чем в среднем по России (45,9%).