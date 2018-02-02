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Опубликовано 2 февраля 2018, 13:07

Nintendo позволит программировать собственных роботов с помощью картона

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo

Фото: © Nintendo

В этом геймерам поможет конструктор под названием Nintendo Labo. Разработчики уже работают над инструкцией.

Компания Nintendo выпустит не только картонный конструктор Labo, но и откроет доступ к Toy Con Garage. Приложение позволит на базовом уровне программировать и настраивать роботов.

Разработчики ранее уже показывали игрушки в виде электрической гитары или элементарной версии тенниса. В Toy Con Garage используются специальные блоки, которые позволят прописывать базовые функции программирования.

Пока Nintendo тестирует новую функцию. Сам же картонный конструктор поступит в продажу в апреле 2018 года.

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Сергей Сурепин
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