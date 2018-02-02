Nintendo позволит программировать собственных роботов с помощью картона
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В этом геймерам поможет конструктор под названием Nintendo Labo. Разработчики уже работают над инструкцией.
Компания Nintendo выпустит не только картонный конструктор Labo, но и откроет доступ к Toy Con Garage. Приложение позволит на базовом уровне программировать и настраивать роботов.
Разработчики ранее уже показывали игрушки в виде электрической гитары или элементарной версии тенниса. В Toy Con Garage используются специальные блоки, которые позволят прописывать базовые функции программирования.
Пока Nintendo тестирует новую функцию. Сам же картонный конструктор поступит в продажу в апреле 2018 года.