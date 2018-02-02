В Госдуме сочли мудрым запрет "бандеровской идеологии" в Польше
Сергей Железняк. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов
Ранее Верховная рада Украины расценила принятие польского закона как "удар в спину".
Парламент Польши проявил политическую мудрость, приняв закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, отметив, что польский народ на себе испытал все ужасы фашизма.
— Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине, — приводит слова парламентария его пресс-служба.
По мнению Железняка, Польский сенат показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам, подчеркнув, что в РФ чтят память жертв фашизма, а любые проявления нацизма и фашизма уголовно наказуемы.
— Мы с негодованием следим за тем, как на Украине вольготно чувствуют себя нацисты, — подчеркнул депутат, приведя в пример кровавые акты геноцида и активное участие в войне против народа Донбасса.
Напомним, 26 января члены нижней палаты парламента Польши поддержали введение уголовной ответственности для сторонников Бандеры. Отмечается, что за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов или публичное одобрение "идей Степана Бандеры" предусматривается лишение свободы до трёх лет или штраф. Как ранее писал Лайф, Верховная рада Украины расценила принятие Польшей закона о "бандеровской идеологии" как "удар в спину".