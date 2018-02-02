В Госдуме сочли мудрым запрет "бандеровской идеологии" в Польше

Ранее Верховная рада Украины расценила принятие польского закона как "удар в спину".

Парламент Польши проявил политическую мудрость, приняв закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, отметив, что польский народ на себе испытал все ужасы фашизма.

— Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине, — приводит слова парламентария его пресс-служба.

По мнению Железняка, Польский сенат показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам, подчеркнув, что в РФ чтят память жертв фашизма, а любые проявления нацизма и фашизма уголовно наказуемы.

— Мы с негодованием следим за тем, как на Украине вольготно чувствуют себя нацисты, — подчеркнул депутат, приведя в пример кровавые акты геноцида и активное участие в войне против народа Донбасса.