Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 16:37

Лукашенко поблагодарил Кадырова за помощь в освобождении белорусского пленника

Александр Лукашенко. Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Биятов&nbsp;

Александр Лукашенко. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов 

Прокуратура Ливии требовала для Вячеслава Качуры пожизненного лишения свободы. В момент выезда в командировку на Ближний Восток он работал начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа Республики Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Чечни Рамзану Кадырову послание с благодарностью за личное содействие в освобождении белорусского военного Вячеслава Кочуры из ливийского плена.

— Оказанное Вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России, — отметил Лукашенко в письме Кадырову.

Кроме того, глава республики выразил признательность наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за оказанную помощь в вызволении пленника.

— Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединённых Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения, — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось ранее, гражданин Белоруссии Вячеслав Качура находился в плену шесть с половиной лет. В Ливии ему грозило пожизненное лишение свободы. Во время выезда в эту страну он был начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа Республики Беларусь.

Ранее об операции по освобождению рассказал глава Чечни. Кадыров назвал процесс возвращения военного на родину сложным. Участие в нём принимали МИД России и Белоруссии, а также КГБ соседней страны.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Ливия
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Рамзан Кадыров
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar