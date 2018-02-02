Лукашенко поблагодарил Кадырова за помощь в освобождении белорусского пленника

Прокуратура Ливии требовала для Вячеслава Качуры пожизненного лишения свободы. В момент выезда в командировку на Ближний Восток он работал начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа Республики Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Чечни Рамзану Кадырову послание с благодарностью за личное содействие в освобождении белорусского военного Вячеслава Кочуры из ливийского плена.

— Оказанное Вами содействие в столь важном для Президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России, — отметил Лукашенко в письме Кадырову.

Кроме того, глава республики выразил признательность наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за оказанную помощь в вызволении пленника.

— Этот шаг доброй воли со стороны Вашего Высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединённых Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения, — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось ранее, гражданин Белоруссии Вячеслав Качура находился в плену шесть с половиной лет. В Ливии ему грозило пожизненное лишение свободы. Во время выезда в эту страну он был начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа Республики Беларусь.