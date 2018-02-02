Русские геймеры атаковали "инстаграм" легендарного разработчика Хидео Кодзимы
Фото: © Flickr/BagoGames
Пока что в его учётной записи преобладают фотографии алкоголя, а также комментарии от русских фанатов.
На днях культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, известный благодаря игровой серии Metal Gear, зарегистрировался в "Инстаграме". Об этом он сообщил в своём "твиттере".
Just started Instagram, here’s my official account. https://t.co/bEZhBZK18o— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 31, 2018
"Завёл себе "инстаграм", вот мой официальный аккаунт".
Профиль уже получил верификацию. Пока разработчик успел опубликовать десять фотографий. В основном — алкоголь.
Также геймдизайнер столкнулся с множеством комментариев от фанатов из России. Они массовой пишут, что Кодзима — гений, а также просят активнее работать над новыми играми.