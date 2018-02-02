Русские геймеры атаковали "инстаграм" легендарного разработчика Хидео Кодзимы

Пока что в его учётной записи преобладают фотографии алкоголя, а также комментарии от русских фанатов.

На днях культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, известный благодаря игровой серии Metal Gear, зарегистрировался в "Инстаграме". Об этом он сообщил в своём "твиттере".

"Завёл себе "инстаграм", вот мой официальный аккаунт".

Профиль уже получил верификацию. Пока разработчик успел опубликовать десять фотографий. В основном — алкоголь.