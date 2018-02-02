Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 14:26

Русские геймеры атаковали "инстаграм" легендарного разработчика Хидео Кодзимы

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Пока что в его учётной записи преобладают фотографии алкоголя, а также комментарии от русских фанатов.

На днях культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, известный благодаря игровой серии Metal Gear, зарегистрировался в "Инстаграме". Об этом он сообщил в своём "твиттере".

"Завёл себе "инстаграм", вот мой официальный аккаунт".

Профиль уже получил верификацию. Пока разработчик успел опубликовать десять фотографий. В основном — алкоголь.

Также геймдизайнер столкнулся с множеством комментариев от фанатов из России. Они массовой пишут, что Кодзима — гений, а также просят активнее работать над новыми играми.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar