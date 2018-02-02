Освобождённый из плена белорусский военный рассказал, чем занимался в Ливии

Освобождённый из плена в Ливии военный специалист из Белоруссии Вячеслав Качура рассказал, что в этой стране он занимался ремонтом автомобилей. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

— Я лично занимался ремонтом автомобилей. За это время — в течение месяца я там работал — успел отремонтировать два автомобиля "Мицубиси". Обычные легковые автомобили, поэтому никакого ущерба я не мог нанести, — уточнил мужчина.

По его словам, к военному конфликту ни он, ни его товарищи никакого отношения не имели.

По данным СМИ, Качура прибыл в Ливию в июне 2011 года в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. Там с военными заключили контракт, а затем в августе того же года 19 человек были задержаны революционерами по обвинению в сотрудничестве с режимом экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. "Большую часть времени Вячеслав провёл в земляной яме, выслушивая угрозы на арабском".