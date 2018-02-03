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Опубликовано 3 февраля 2018, 08:07

Microsoft купила сервис для игры на слабых компьютерах

Фото &copy; flickr /&nbsp;Mike Mozart

Фото © flickr / Mike Mozart

Разработчики планируют использовать его для последующего развития собственной программы Azure.

Американская корпорация Microsoft купила фирму PlayFab. Она занимается разработкой собственного облачного сервиса, который в том числе используется и для игр.

В Microsoft заявили, что продукт PlayFab можно использовать на любых устройствах. Сделка позволит американцам и дальше развивать это направление вместе со своей платформой Azure.

Microsoft рассматривает PlayFab в качестве поддержки собственного сервиса, доступного в 42 регионах по всему миру. Всего за время существования PlayFab сервисом воспользовалось более 700 миллионов геймеров.

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Сергей Сурепин
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