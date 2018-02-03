Microsoft купила сервис для игры на слабых компьютерах
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Разработчики планируют использовать его для последующего развития собственной программы Azure.
Американская корпорация Microsoft купила фирму PlayFab. Она занимается разработкой собственного облачного сервиса, который в том числе используется и для игр.
В Microsoft заявили, что продукт PlayFab можно использовать на любых устройствах. Сделка позволит американцам и дальше развивать это направление вместе со своей платформой Azure.
Microsoft рассматривает PlayFab в качестве поддержки собственного сервиса, доступного в 42 регионах по всему миру. Всего за время существования PlayFab сервисом воспользовалось более 700 миллионов геймеров.