Microsoft купила сервис для игры на слабых компьютерах

Разработчики планируют использовать его для последующего развития собственной программы Azure.

Американская корпорация Microsoft купила фирму PlayFab. Она занимается разработкой собственного облачного сервиса, который в том числе используется и для игр.

В Microsoft заявили, что продукт PlayFab можно использовать на любых устройствах. Сделка позволит американцам и дальше развивать это направление вместе со своей платформой Azure.