Японские разработчики охотятся на лох-несское чудовище и снежного человека

Разработчики пообещали заплатить 70 тысяч долларов за доказательства существования реальных монстров.

Компания Capcom объявила о конкурсе с наградой для настоящих охотников на чудовищ. Всё это — промокампания к выходу новой игры Moster Hunter: World.

Участникам необходимо предоставить ещё не обнаруженные достаточные доказательства существования десяти самых популярных мифических существ мира. Среди них: бигфут, лох-несское чудовище, олгой-хорхой, русалка, земляная гончая, йети и алмасты, чупакабра, летающая змея, йови и человек-сова.