Японские разработчики охотятся на лох-несское чудовище и снежного человека
Разработчики пообещали заплатить 70 тысяч долларов за доказательства существования реальных монстров.
Компания Capcom объявила о конкурсе с наградой для настоящих охотников на чудовищ. Всё это — промокампания к выходу новой игры Moster Hunter: World.
Участникам необходимо предоставить ещё не обнаруженные достаточные доказательства существования десяти самых популярных мифических существ мира. Среди них: бигфут, лох-несское чудовище, олгой-хорхой, русалка, земляная гончая, йети и алмасты, чупакабра, летающая змея, йови и человек-сова.
Куратор конкурса — британский криптозоолог Джонатан Даунз. Он будет изучать предоставленные участниками соревнования материалы вместе со своими коллегами. Продлится конкурс до 30 июня 2018 года. Победитель получит 70 тысяч долларов.