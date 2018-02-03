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Регион
Опубликовано 3 февраля 2018, 08:09

Японские разработчики охотятся на лох-несское чудовище и снежного человека

Разработчики пообещали заплатить 70 тысяч долларов за доказательства существования реальных монстров.

Компания Capcom объявила о конкурсе с наградой для настоящих охотников на чудовищ. Всё это — промокампания к выходу новой игры Moster Hunter: World.

Участникам необходимо предоставить ещё не обнаруженные достаточные доказательства существования десяти самых популярных мифических существ мира. Среди них: бигфут, лох-несское чудовище, олгой-хорхой, русалка, земляная гончая, йети и алмасты, чупакабра, летающая змея, йови и человек-сова.

Куратор конкурса — британский криптозоолог Джонатан Даунз. Он будет изучать предоставленные участниками соревнования материалы вместе со своими коллегами. Продлится конкурс до 30 июня 2018 года. Победитель получит 70 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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