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Опубликовано 3 февраля 2018, 08:15

Сериал "Игра престолов" перенесут в компьютерную игру

Разработчики объявили о том, что планируют выпустить специальную модификацию с элементами из сериала.

Команда энтузиастов The Seven Kingdoms объявила о выпуске модификации для Kingdom Come: Deliverance. Разработчики добавят в игру контент, основанный на "Игре престолов".

Благодаря усилиям энтузиастов в игре появится более 25 армий и 30 фотореалистичных героев. Весь контент разработчики обещают в точности основать на телевизионном сериале.

Работа над соответствующей модификацией начнётся 13 февраля. Тогда же выйдет игра Kingdom Come: Deliverance.

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Сергей Сурепин
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