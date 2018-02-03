Сериал "Игра престолов" перенесут в компьютерную игру

Разработчики объявили о том, что планируют выпустить специальную модификацию с элементами из сериала.

Команда энтузиастов The Seven Kingdoms объявила о выпуске модификации для Kingdom Come: Deliverance. Разработчики добавят в игру контент, основанный на "Игре престолов".

Благодаря усилиям энтузиастов в игре появится более 25 армий и 30 фотореалистичных героев. Весь контент разработчики обещают в точности основать на телевизионном сериале.