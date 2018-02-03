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Регион
Опубликовано 3 февраля 2018, 11:01

В ООН заявили, что КНДР заработала $200 млн на незаконном экспорте угля и оружия

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В докладе альянса также упоминаются поставки баллистических ракет из Пхеньяна в Мьянму.

В ООН заявили, что Северная Корея заработала порядка $200 миллионов в обход международных санкций, касающихся угля, нефти и газа в минувшем году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад независимых наблюдателей организации.

По данным экспертов, в 2017 году КНДР незаконно экспортировала уголь в Россию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Малайзию, а также поставляла оружие Мьянме и Сирии. В частности одна из поставок якобы включала материалы для создания химического предприятия. Кроме того, в документе говорится о поставках баллистических ракет из Пхеньяна в Мьянму.

В докладе ООН отмечается, что Северная Корея экспортировала в Китай железную руду на $125 миллионов.

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Алёна Темирчиева
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