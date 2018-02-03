Sony сменит главу компании спустя шесть лет

Японский бизнесмен проработал на должности президента и генерального директора с 2012 года.

Компания Sony сообщила, что первого апреля 2018 года Кадзуо Хираи покинет пост главы корпорации после шести лет работы. На смену ему придёт Кэнъитиро Йосида, финансовый директор фирмы.

Хираи работает в Sony c 1983 года и продолжит принимать участие в её делах, однако только в роли члена совета директоров. С инициативой о смене руководства выступил Хираи, а правление корпорации одобрило это решение.