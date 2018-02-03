Microsoft присматривается к покупке создателей Half-Life

Компания Microsoft в ближайшее время планирует сделать несколько крупных приобретений. Это необходимо американской корпорации для своего игрового подразделения.

Сейчас компания думает о покупке Electronic Arts, Valve и PUBG Corp. Стоимость Electronic Arts в настоящий момент составляет порядка 35 миллиардов долларов.