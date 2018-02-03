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Опубликовано 3 февраля 2018, 09:51

Microsoft присматривается к покупке создателей Half-Life

Американская корпорация может пойти на отчаянные меры ради того, чтобы вернуться в первую лигу.

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Компания Microsoft в ближайшее время планирует сделать несколько крупных приобретений. Это необходимо американской корпорации для своего игрового подразделения.

Сейчас компания думает о покупке Electronic Arts, Valve и PUBG Corp. Стоимость Electronic Arts в настоящий момент составляет порядка 35 миллиардов долларов.

Американская корпорация заинтересована в укреплении собственного игрового подразделения. Microsoft стремится расширить список игр, а покупка студии позволит быстрее пройти этот путь.

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Сергей Сурепин
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