Организаторы киберспортивного турнира по FIFA 18 критикуют Sony и PlayStation 4
Они разочаровались в сервисе PlayStation Network, поэтому переносят турнир исключительно на Xbox One.
Фото: © flickr / Power League Gaming
Организаторы крупного турнира по FIFA 18 под названием FUT Champions Cup столкнулись с рядом трудностей. Ивент в Барселоне не удалось нормально провести из-за проблем в работе сервиса PlayStation Network.
В связи с этим организаторы турнира раскритиковали Sony и отказались от консоли PlayStation 4 в пользу Xbox One. Теперь именно приставка Microsoft будет использоваться для проведения матчей.
Следующий турнир по FIFA 18 в рамках FUT Champions Cup будет проходить в апреле 2018 года.