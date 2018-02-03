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Регион
Опубликовано 3 февраля 2018, 12:10

Организаторы киберспортивного турнира по FIFA 18 критикуют Sony и PlayStation 4

Они разочаровались в сервисе PlayStation Network, поэтому переносят турнир исключительно на Xbox One.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Power League Gaming

Фото: © flickr / Power League Gaming

Организаторы крупного турнира по FIFA 18 под названием FUT Champions Cup столкнулись с рядом трудностей. Ивент в Барселоне не удалось нормально провести из-за проблем в работе сервиса PlayStation Network.

В связи с этим организаторы турнира раскритиковали Sony и отказались от консоли PlayStation 4 в пользу Xbox One. Теперь именно приставка Microsoft будет использоваться для проведения матчей.

Следующий турнир по FIFA 18 в рамках FUT Champions Cup будет проходить в апреле 2018 года.

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Сергей Сурепин
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