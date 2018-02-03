Организаторы киберспортивного турнира по FIFA 18 критикуют Sony и PlayStation 4

Организаторы крупного турнира по FIFA 18 под названием FUT Champions Cup столкнулись с рядом трудностей. Ивент в Барселоне не удалось нормально провести из-за проблем в работе сервиса PlayStation Network.

В связи с этим организаторы турнира раскритиковали Sony и отказались от консоли PlayStation 4 в пользу Xbox One. Теперь именно приставка Microsoft будет использоваться для проведения матчей.