Авторы культовой World of Warcraft начали продажу нового дополнения

Разработчики уже в ближайшее время выпустят обновление под названием "Битва за Азерот".

Компания Blizzard объявила о сборе предварительных заказов на "Битву за Азерот" — новое дополнение для культовой игры World of Warcraft. Теперь игра будет более требовательна к ПК.

Разработчики приготовили два издания: стандартное и Deluxe. Цена — 1999 рублей и 2999 рублей соответственно. Владельцы второго получат транспорт и питомцев, а также другие подарки от Blizzard.