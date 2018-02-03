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Опубликовано 3 февраля 2018, 13:23

Авторы культовой World of Warcraft начали продажу нового дополнения

Фото &copy; flickr /&nbsp;BagoGames

Фото © flickr / BagoGames

Разработчики уже в ближайшее время выпустят обновление под названием "Битва за Азерот".

Компания Blizzard объявила о сборе предварительных заказов на "Битву за Азерот" — новое дополнение для культовой игры World of Warcraft. Теперь игра будет более требовательна к ПК.

Разработчики приготовили два издания: стандартное и Deluxe. Цена — 1999 рублей и 2999 рублей соответственно. Владельцы второго получат транспорт и питомцев, а также другие подарки от Blizzard.

Разработчики запланировали выход дополнения на лето 2018 года. Они обещают выпустить игру до 21 сентября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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