Депутат Госдумы оценил вероятность ядерного удара у границ России

Если моделировать такую ситуацию, то оружие ударит по союзникам США. К тому же территорию затем использовать будет невозможно.

Вероятность того, что США применит ядерное оружие в случае атаки их союзников, которые расположены недалеко от российской границы, минимальна. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Что касается американских союзников, они находятся слишком близко от границы Российской Федерации, — сказал парламентарий РИА "Новости". — Поэтому вероятность применения ядерного оружия абсолютно минимальна.

По словам Шерина, если моделировать такую ситуацию, то оружие ударит по союзникам США. К тому же территорию затем использовать будет невозможно.