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Опубликовано 3 февраля 2018, 15:48

Депутат Госдумы оценил вероятность ядерного удара у границ России

Александр Шерин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Александр Шерин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Если моделировать такую ситуацию, то оружие ударит по союзникам США. К тому же территорию затем использовать будет невозможно.

Вероятность того, что США применит ядерное оружие в случае атаки их союзников, которые расположены недалеко от российской границы, минимальна. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Что касается американских союзников, они находятся слишком близко от границы Российской Федерации, — сказал парламентарий РИА "Новости". — Поэтому вероятность применения ядерного оружия абсолютно минимальна.

По словам Шерина, если моделировать такую ситуацию, то оружие ударит по союзникам США. К тому же территорию затем использовать будет невозможно.

Как ранее писал Лайф, в Пентагоне заявили, что США могут применить ядерное оружие при "чрезвычайных обстоятельствах", в том числе и в случае неядерной атаки, для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнёров.

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Майя Селезнёва
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