Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2018, 15:49

Геймеры недовольны создателями Overwatch

Разработчики добавили в игру поддержку 4K-разрешения для Xbox One X, а PlayStation 4 Pro обделили.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Sergey Galyonkin

Фото: © flickr / Sergey Galyonkin

Компания Blizzard выпустила долгожданное обновление для консоли Xbox One X. Теперь устройство Microsoft поддерживает 4K-разрешение.

Геймеры остались недовольны, так как консоль PlayStation 4 Pro до сих пор запускает игру в разрешении 1080p. Разработчики признались, что обновление для Xbox One X стоило им больших трудов.

Пока Blizzard не назвала, когда версия для PlayStation 4 Pro будет поддерживать высокое разрешение.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar