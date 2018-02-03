Геймеры недовольны создателями Overwatch
Разработчики добавили в игру поддержку 4K-разрешения для Xbox One X, а PlayStation 4 Pro обделили.
Фото: © flickr / Sergey Galyonkin
Компания Blizzard выпустила долгожданное обновление для консоли Xbox One X. Теперь устройство Microsoft поддерживает 4K-разрешение.
Геймеры остались недовольны, так как консоль PlayStation 4 Pro до сих пор запускает игру в разрешении 1080p. Разработчики признались, что обновление для Xbox One X стоило им больших трудов.
Пока Blizzard не назвала, когда версия для PlayStation 4 Pro будет поддерживать высокое разрешение.