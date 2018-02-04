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Регион
Опубликовано 4 февраля 2018, 00:16

Парламент Чечни предложит Госдуме ввести наказание за искажение правды о ВОВ

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

За "откровенную ложь" о событиях того времени чеченский парламент предлагает наказывать, вплоть до тюремного заключения.

Парламент Чечни хочет внести в Госдуму РФ инициативу о введении уголовной ответственности за искажение правды о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спикера республиканского заксобрания Магомеда Даудова.

— На ближайшем пленарном заседании мы намерены рассмотреть этот вопрос и внести в Государственную думу Российской Федерации инициативу о принятии соответствующего законопроекта. Никому нельзя позволять вольную трактовку истории, — сказал Даудов.

По его словам, необходимо "пресекать на корню чьи-то попытки занизить роль нашей страны или вольную трактовку событий". За "откровенную ложь" о событиях того времени спикер чеченского парламента предлагает наказывать, вплоть до тюремного заключения.

— Никому и никогда мы не позволим навязать чуждую народам нашей страны идеологию. Точно так же, как не позволим ставить под сомнение достижения России. Всему миру прекрасно известно, кто победил фашизм — это был многонациональный народ нашей страны, — заключил Даудов.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для "искажающих правду" о Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление он сделал в своём "твиттере".

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Ирина Иваницкая
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