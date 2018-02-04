Белая лилия. Жизнь и смерть Лидии Литвяк

Оглавление Мечта о небе Всё, что в воздухе, — враг

Девушки, воевавшие в Великую Отечественную, — тема общеизвестная. Советский Союз оказался единственной страной, где женщины выступали не только в обычной роли связисток и санитарок, но и регулярно сражались на передовой. Снайперши РККА стали всемирно известным феноменом, санинструкторы тысячами погибали на поле боя, но вынесли на себе колоссальное количество раненых, известны девушки, воевавшие даже в танковых войсках. Своего рода "брэндом" советской авиации стали "ночные ведьмы" — женские бомбардировочные подразделения. Однако девушки служили не только в ударной авиации.

Мечта о небе

Среди советских лётчиков-истребителей выделяется один совершенно необычный персонаж. Увидев Лидию Литвяк без униформы, вряд ли можно было бы представить, что это — воздушный ас. Хрупкая блондинка студенческого возраста, бравшая букетики в кабину самолёта, странно смотрится среди суровых лиц ветеранов воздушных боёв. Однако она не просто побывала за штурвалом Яка. В то время как подавляющее большинство лётчиков-истребителей не успевало сбить за свою карьеру ни одного самолёта или сбить 1–2, Литвяк добилась дюжины индивидуальных побед и нескольких групповых. Юная девушка отличалась агрессивным эффектным стилем воздушного боя и с полным правом вошла в элиту боевой авиации антигитлеровской коалиции.

Родители Лидии перебрались из деревни в Москву по окончании Гражданской войны. Будущая лётчица родилась в 1921 году. По иронии судьбы 18 августа — день её рождения — вскоре стал отмечаться как день советской авиации. Звёзды сошлись удачно: юная Литвяк с детства болела небом. Благо 20-е и 30-е годы стали не только временем тяжёлых испытаний для страны, но и короткой эпохой надежд и безоглядной веры в прогресс. Авиацией увлекались многие, и когда четырнадцатилетняя Лидия поступила в аэроклуб, то ужаснула мать, но никого не удивила.

Коллаж © L!FE. Фото: © wikipedia.org

Девушка осваивала воздух стремительно: в 15 она уже пилотировала кукурузник У-2 самостоятельно, а затем окончила школу лётчиков-инструкторов в Херсоне. Ещё старшеклассница, но уже полноценная авиатрисса: Литвяк не только летает сама, но и учит других. Советский Союз отчаянно нуждался в кадрах, стране остро недоставало любых специалистов, так что опытный пилот ценился всегда, хотя бы и несовершеннолетняя девушка. На карьере Литвяк не сказалась даже типичная трагедия эпохи: в 1937 году её отец попал под каток репрессий и погиб в тюрьме, однако на судьбе самой Лидии эта история не отразилась.

До лета 1941 года Литвяк подготовила четыре десятка лётчиков. Затем началась война, и она сразу же попросилась на фронт в боевые части. Поначалу энтузиазм двадцатилетней девушки вызвал кислую реакцию у командования. Использование женщин в боевой авиации ещё не планировалось. Однако в это время личное дело Лидии попалось на глаза живой легенде отечественной авиации — Марине Расковой.

Раскова сама была неординарным персонажем. Одна из трёх первых женщин — Героев Советского Союза, воздушный штурман, лётчица с опытом полётов в экстремальных условиях, ставившая рекорды в небе. Опыт, энергия и квалификация принесли Расковой изрядный авторитет в воздушных силах, а её связи тянулись очень высоко, вплоть до личных контактов со Сталиным. С началом войны она предложила создать несколько женских авиационных частей. Энергия и связи Расковой позволили ей продавить эту идею, и осенью 1941 года началось формирование трёх женских авиаполков — 587-го бомбардировочного (будущий 125-й гвардейский), 588-го ночного бомбардировочного (знаменитые "ночные ведьмы") и, наконец, 586-го истребительного.

Лидия Литвяк стремилась попасть именно в истребительную авиацию. Её желание вступить именно в этот полк было настолько острым, что она тайком приписала себе сто часов налёта. Быть может, это не самое ответственное поведение, однако эта хитрость оправдалась: советская авиация получила превосходного истребителя — энергичного и инициативного. Иной раз даже чрезмерно инициативного. Лидия отличалась своенравным и даже немного шпанистым характером. Впервые склонность к риску даже в обход приказаний в ней отметили ещё во время обучения на авиабазе неподалёку от Энгельса. С одним из самолётов произошла авария, ему требовалось привезти запасной винт. Из-за метели полёты были запрещены.

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости

Однако Лидия просто запрыгнула в кабину и полетела на место аварии без приказа и дозволения. Руководитель авиашколы объявил ей выговор, зато Раскова заявила, что гордится такой ученицей. Кажется, Раскова видела в Лидии черты собственного характера. Иногда, впрочем, проблемы Лиды с дисциплиной проявлялись комичным образом. Так, однажды она срезала кусок меха с унтов, чтобы сделать из него модный воротничок к комбинезону. Тут Раскова уже не проявила снисхождения: Литвяк пришлось перешивать мех обратно. Правда, любви к мелкому украшению жизни она не потеряет даже на фронте, уже будучи опытным пилотом. Шарфики из парашютного шёлка, перешитые для большего удобства и изящества подшлемники — Лидия даже под огнём останется девушкой, а не только истребителем.

А вот к уровню пилотажа претензий не было. Литвяк, как и остальные девушки, выдерживала бешеный темп обучения с двенадцатичасовыми тренировками каждые сутки. Свирепость подготовки объяснялась просто: лётчицам предстояло воевать против противника умного, жестокого и не прощающего ошибок. Пилотирование Яка Лидия сдала на отлично и отправилась на войну.

Всё, что в воздухе, — враг

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В сентябре 1942 года на земле шла самая грандиозная и жестокая битва в истории человечества — Сталинградская. Ставки были как никогда высоки, а выражение "любой ценой" никто не воспринимал как простую риторику. Люфтваффе начали эту битву грандиозной воздушной бомбардировкой Сталинграда, погубившей сразу десятки тысяч жителей. Бомбардировщики жестоко трепали идущие в Сталинград подкрепления и переправлявшиеся через реку суда с беженцами и ранеными. Именно в этом сражении Лидия Литвяк стала не просто девушкой на истребителе, а бойцом с грозной репутацией. Она с несколькими подругами воевала в мужском 437-м авиаполку наравне со всеми.

И воевала блестяще. В первом же своём воздушном бою Лида уничтожила бомбардировщик, а затем срубила истребитель, нацелившийся на её напарницу Раису Беляеву. Самолёт возвращается на базу с победой…

…И лётчица опять хулиганит. После успешных вылетов Лида, если у неё оставалось топливо, не отказывала себе в удовольствии покрутить фигуры высшего пилотажа над родным аэродромом. Эти шуточки стали одной из её визитных карточек. Командир полка смотрел на эти развлечения сквозь пальцы. Боевые задачи она выполняла успешно, а количество звёздочек на фюзеляже медленно, но неуклонно росло. Полк нёс тяжёлые потери, но Литвяк оставалась в строю, неизменно показывая цепкость, напор и хорошее тактическое мышление. Из-под Сталинграда она ушла закалённым в огне пилотом-истребителем.

Вскоре после Сталинградской битвы Литвяк впервые подбили. Она чуть не погибла, пойдя на вынужденную посадку на нейтральной полосе. Лидию спасли штурмовики, вместе с которыми она ходила на задание. Илы прижали огнём немцев, пытавшихся добраться до неё на земле, а затем один из "летающих танков" приземлился рядом. Литвяк влезла в кабину, и ильюшин благополучно ушёл от погони.

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости

Весной 43-го почти на всём фронте наступило затишье, но лётчиков оно не касалось. Вылеты на прикрытие штурмовиков и бомбардировщиков, перехват немецких ударных самолётов. В апреле Литвяк получила серьёзное ранение в крайне сложном бою. Её Як вышел на перехват бомбардировщиков над Ростовом. Яки атаковали немцев, Литвяк свалила один из юнкерсов, но во время свалки пуля попала ей в ногу. На повреждённый самолёт начали заходить уже немецкие истребители. Лидия отреагировала в своей манере — она пошла в отчаянную контратаку и не отвернула. Ей удалось уничтожить один из атаковавших её мессершмиттов ценой второго ранения и измочаленного собственного самолёта. После боя Як едва дотянул до аэродрома, Литвяк отрапортовала об успешном выполнении задания — и тут же свалилась от боли и кровопотери. Госпиталь она вскоре покинула самым естественным для себя образом — сбежала. Ещё не оправившись от ранения, она сбивает два мессера подряд. Один из лётчиков попал в плен и попросил о встрече с пилотом, который его сбил. Немецкий авиатор не поверил, что его самолёт уничтожила девушка. Литвяк пришлось на пальцах показывать, как именно она заходила ему в хвост, чтобы рассеять сомнения незадачливого аса.

Затем Лидия уничтожила необычную цель — аэростат-корректировщик. Немцы внимательно следили за тем, чтобы их драгоценный летательный аппарат не сбили, и Литвяк управилась с аэростатом хитростью — она спикировала на него со стороны солнца.

Коллаж © L!FE. Фото: © wikipedia.org ©РИА Новости

Этой бурной весной Литвяк познакомилась с другим асом — Алексеем Соломатиным. Военные романы часто завязывались быстро, оказывались бурными — и по понятным причинам несчастливыми. Но риск воспринимался как часть профессии, а в боях наступил перерыв в преддверии схватки под Курском, и Лидия могла урвать себе несколько недель покоя и простецкого человеческого счастья. Литвяк и Соломатин сошлись характерами, и, по словам однополчан, были отличной парой. Интересно, что Соломатин служил в полку, куда Литвяк в своё время не взяли: эта часть часто ходила на разведку далеко за линию фронта, и комполка майор Ерёмин отказался от девушек-лётчиц — в случае плена им пришлось бы хуже, чем мужчинам.

Военно-полевой роман продлился недолго: 21 мая 1943 года Соломатин погиб на глазах наземного персонала и любимой — смертельно раненный в бою, он не сумел посадить повреждённый самолёт. На похоронах Лидия кричала: "Я отомщу!" Вскоре убили её лучшую подругу Екатерину Буданову. За несколько недель Литвяк потеряла двух самых близких людей. Всё, что у неё осталось, — это самолёт, навыки воздушного боя и желание мстить. В ближайшие недели она уничтожает ещё два самолёта, получает новое ранение, но отказывается от госпитализации. Бои возобновились с прежним накалом, и ас двадцати одного года от роду участвует в них самым деятельным образом.

1 августа 1943 года Лидия пропала без вести во время боёв над Миус-фронтом в Донбассе. Она возвращалась с воздушного боя вместе с напарником.

Радистка Анна Скоробогатова рассказывала:

Очень часто наши погибали буквально при посадке: ну вот родной аэродром рядом… Расслабленность такая… А тут из-за тучки или со стороны солнца: вжик — и всё… Поэтому говорили: при посадке будь до предела, не расслабляйся…

Я с ними держала связь. Они говорят: — Все тут, всё благополучно! Но это не её голос, а ведущего. А она была ведомой. И вдруг я слышу голос: — Я — "Чайка-5", я — "Чайка-5". Пошла в атаку!

Что такое? Я ослышалась? Я начала записывать. Тихо. Вдруг слышу такой крик. Знаете — такой крик, надрывом. — Пошла! И всё. Она не вернулась…

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости

По словам напарника Литвяк Ивана Борисенко, восьмёрка Яков сцепилась с немцами, и лётчики потеряли друг друга в облаках. Он успел заметить, как из туч вывалился дымящийся Як, а уже на базе оказалось, что Лидия не вернулась на базу. На немецкой стороне в этот день в этом секторе тоже погиб истребитель-ас: из вылета не вернулся Ханс-Йорг Меркле, он также пропал без вести. Кто его убил, неизвестно, но существует некая вероятность, что это был прощальный удар Лидии Литвяк: оба самолёта исчезли рядом с деревней Дмитровка под Шахтёрском. Позднее Скоробогатова заметила, что, возможно, Лидия целенаправленно пошла в атаку, просто из бешеного желания отомстить. Так ли это, узнать невозможно, но такой поступок вполне в духе этой девушки.

Несколько десятилетий Лидия считалась пропавшей без вести. Из-за того что ни обломков самолёта, ни тела не нашли, ходила даже байка о том, что девушка спаслась с парашютом — и её будто бы видели в немецком тылу в обществе германских офицеров. Учитывая обстоятельства её жизни и характера, это откровенно безумный слух. Однако ясности в этом деле не было до конца 80-х годов. Учительница-энтузиастка из Красного Луча В. И. Ващенко по своему почину занялась поисками, и в результате удалось обнаружить останки. Тело лётчика сохранилось плохо, но по остаткам белья стало понятно, что это была женщина. После изучения останков было установлено, что они принадлежат Лидии. Судя по сохранившимся костям, она погибла мгновенно от ранения в лоб. Эта девушка не изменила себе и в последний момент жизни шла навстречу тому, кто её убил.