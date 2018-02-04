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Регион
Опубликовано 4 февраля 2018, 09:24

Создатели симулятора козла борются за равенство в игровой индустрии

Компания Coffee Stain Studios запустила финансовую программу по уравновешиванию мужчин и женщин.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Sergey Galyonkin

Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin

Авторы игры Goat Simulator запустили программу Leveling the Playing Field. Она направлена на поощрение гендерного равенства в студиях по разработке видеоигр.

Инициатива призвана помочь небольшим командам, где хотя бы половина сотрудников — женщины. Разработчики занялись этим вопросом в связи с тем, что сотрудники Coffee Stain Studios и других компаний заметили большой гендерный дисбаланс в игровой индустрии.

Разработчики уже поддержали датскую студию Other Tales Interactive, основанную двумя женщинами. В настоящий момент они работают над своей первой игрой — Tick Tock: A Tale for Two.

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Сергей Сурепин
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