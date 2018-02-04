Создатели симулятора козла борются за равенство в игровой индустрии

Авторы игры Goat Simulator запустили программу Leveling the Playing Field. Она направлена на поощрение гендерного равенства в студиях по разработке видеоигр.

Инициатива призвана помочь небольшим командам, где хотя бы половина сотрудников — женщины. Разработчики занялись этим вопросом в связи с тем, что сотрудники Coffee Stain Studios и других компаний заметили большой гендерный дисбаланс в игровой индустрии.