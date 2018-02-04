Самую популярную консоль 2017 года купило 15 миллионов человек

Гибридная японская консоль за три квартала продалась успешнее, чем предыдущее устройство Nintendo.

Компания Nintendo отчиталась об успехах за прошедший финансовый период. Выручка фирмы за три квартала составила 7,9 миллиарда долларов. Прибыль остановилась на отметке 1,2 миллиарда долларов.

Этих показателей достичь удалось благодаря успеху консоли Nintendo Switch. За три квартала она продалась тиражом 14,86 миллиона. Это больше, чем показатели Wii U за весь жизненный цикл (13,56 миллиона).