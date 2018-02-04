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Опубликовано 4 февраля 2018, 09:49

Новая часть культовой Battlefield выйдет в октябре

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Battlefield Russia &rlm;

Фото: © twitter.com/Battlefield Russia ‏

Издатель отчитался о продажах Star Wars Battlefront 2, а также поделился планами на будущее.

Компания Electronic Arts заявила, что новая часть Battlefield выйдет в октябре. При этом другой проект — Anthem — будет доступен в начале 2019 года.

Также разработчики отчитались о продажах Star Wars Battlefront 2. Издатель ожидал продать 8 миллионов копий, но удалось только 7. У первой части этот показатель составил 13 миллионов копий.

Несмотря на это, разработчики считают проект успешным. Низкие продажи команда объясняет скандалом вокруг лутбоксов.

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Сергей Сурепин
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