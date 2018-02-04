Новая часть культовой Battlefield выйдет в октябре

Издатель отчитался о продажах Star Wars Battlefront 2, а также поделился планами на будущее.

Компания Electronic Arts заявила, что новая часть Battlefield выйдет в октябре. При этом другой проект — Anthem — будет доступен в начале 2019 года.

Также разработчики отчитались о продажах Star Wars Battlefront 2. Издатель ожидал продать 8 миллионов копий, но удалось только 7. У первой части этот показатель составил 13 миллионов копий.