Падение советского спутника стало причиной заражения в игре Rainbow Six Siege

В игровом клиенте Rainbow Six Siege на короткий промежуток времени появилась ссылка с текстом "Объявлена дата релиза дополнения Outbreak". При переходе пользователи попадали в блог операции "Кровавая орхидея".

Один из зарубежных журналистов обратил внимание на изображение, прикреплённое к объявлению. В нём было сказано, что загадочная космическая капсула разбилась в Нью-Мехико.