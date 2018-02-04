Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2018, 10:04

Падение советского спутника стало причиной заражения в игре Rainbow Six Siege

В клиенте популярного шутера появилась ссылка на загадочную страницу с изображением космического аппарата.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Ubisoft Россия

Скриншот видео: youtube.com/Ubisoft Россия

В игровом клиенте Rainbow Six Siege на короткий промежуток времени появилась ссылка с текстом "Объявлена дата релиза дополнения Outbreak". При переходе пользователи попадали в блог операции "Кровавая орхидея".

Один из зарубежных журналистов обратил внимание на изображение, прикреплённое к объявлению. В нём было сказано, что загадочная космическая капсула разбилась в Нью-Мехико.

Также на картинке изображены были три оперативника и объект, напоминающий космический спутник. На нём был нарисован символ СССР. Теперь игроки связывают падение советского спутника с заражением в игре Rainbow Six Siege.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • ubisoft
  • rainbowsixsiege
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar