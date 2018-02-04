Падение советского спутника стало причиной заражения в игре Rainbow Six Siege
В клиенте популярного шутера появилась ссылка на загадочную страницу с изображением космического аппарата.
Скриншот видео: youtube.com/Ubisoft Россия
В игровом клиенте Rainbow Six Siege на короткий промежуток времени появилась ссылка с текстом "Объявлена дата релиза дополнения Outbreak". При переходе пользователи попадали в блог операции "Кровавая орхидея".
Один из зарубежных журналистов обратил внимание на изображение, прикреплённое к объявлению. В нём было сказано, что загадочная космическая капсула разбилась в Нью-Мехико.
Также на картинке изображены были три оперативника и объект, напоминающий космический спутник. На нём был нарисован символ СССР. Теперь игроки связывают падение советского спутника с заражением в игре Rainbow Six Siege.