В Москве после звонков о минировании проверяют Госдуму и два торговых центра

В Москве проверяют помещения Госдумы, а также торговых центров "Охотный ряд" на Манежной площади и "Афимолл сити" на Пресненской набережной в связи с анонимными звонками о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.