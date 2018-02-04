В Москве после звонков о минировании проверяют Госдуму и два торговых центра
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
В Москве проверяют помещения Госдумы, а также торговых центров "Охотный ряд" на Манежной площади и "Афимолл сити" на Пресненской набережной в связи с анонимными звонками о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, волна ложных сообщений о минировании началась в стране осенью 2017 года. За это время эвакуации подверглись миллионы людей, а сотни объектов были проверены.
Как ранее писал Лайф, 29 января в столице "заминировали" Госдуму, Совет Федерации и ещё 17 зданий.