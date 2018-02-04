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Регион
Опубликовано 4 февраля 2018, 13:26

В Москве после звонков о минировании проверяют Госдуму и два торговых центра

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве проверяют помещения Госдумы, а также торговых центров "Охотный ряд" на Манежной площади и "Афимолл сити" на Пресненской набережной в связи с анонимными звонками о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, волна ложных сообщений о минировании началась в стране осенью 2017 года. За это время эвакуации подверглись миллионы людей, а сотни объектов были проверены.

Как ранее писал Лайф, 29 января в столице "заминировали" Госдуму, Совет Федерации и ещё 17 зданий.

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Майя Селезнёва
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