В Госдуме предложили привлечь СБ ООН к расследованию атаки на Су-25

Ранее в сирийской провинции Идлиб боевиками был сбит российский штурмовик. Пилот погиб.

МИД России должен изучить возможность вынесения расследования инцидента с российским штурмовиком Су-25 на уровень Совбеза ООН. Это мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

— Вполне вероятно, что (это. — Прим. ред.) будет одно из главных направлений наших действий. Я думаю, что МИД (РФ. — Прим. ред.) должен очень внимательно изучить такую возможность и при необходимости её использовать, — ответил РИА "Новости" парламентарий на вопрос, нужно ли России выносить расследование инцидента на уровень Совета Безопасности ООН.

Новиков допустил, что ПЗРК, из которого был сбит российский самолёт, был произведён в странах возглавляемой США международной коалиции. При этом, по мнению депутата, действия американцев на территории Сирии не вписываются в международно-правовые нормы.

— Если Россия участвует в событиях на территории Сирии по просьбе законно избранного сирийского руководства, то о США этого сказать нельзя, — уточнил он.

BREAKING: Reports of a Syrian/Russian jet shot down after carrying out airstrikes in southern Idlib. - @talol90pic.twitter.com/VVxTmfl5GC — Conflict News (@Conflicts) 3 февраля 2018 г.

Новиков подчеркнул важность Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи 30 января. Депутат добавил, что России предстоит ещё много дипломатических усилий, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта в САР.

Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевиками был сбит российский Су-25. По предварительным данным, штурмовик сбили при помощи ПЗРК. Пилот был убит после катапультирования. Позже боевики группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* (прежнее название — "Джебхат ан-нусра"*) взяли на себя ответственность за произошедшее.