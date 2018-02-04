В Госдуме рассказали о работе спецназа Сирии в районе, откуда был сбит Су-25

В настоящее время сирийский спецназ работает в Идлибе на месте, откуда террористы сбили из зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолёт Су-25. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата от "Единой России" Виктора Водолацкого.

По его словам, если спецназовцы обнаружат элементы данного ПЗРК, то в ближайшие дни станет известно, откуда он поступил, где был произведён и как был доставлен. Ранее сообщалось, что комплекс, вероятно, был привезён из какого-то сопредельного государства.

Вчера в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25. Пилот катапультировался, однако был убит в бою. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Джебхат ан-нусра"*. После этого Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по району, откуда был сбит самолёт.