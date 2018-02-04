Актёр из "Звёздных войн" начал работу над экранизацией игры Sleeping Dogs

Фильм будет посвящён разборкам полицейских и китайской мафии. В основе лежит популярная игра.

Популярный китайский актёр Донни Йен начал работу над новым фильмом. Он станет экранизацией игры Sleeping Dogs.

Иногда великие вещи требуют чуть больше времени. Работа над Sleeping Dogs началась. Вы, ребята, готовы к этому? Донни Йен, актёр и режиссёр

Впервые информация о том, что игра про китайскую преступность получит киноадаптацию, появилась ещё весной прошлого года. За производство отвечает кинокомпания Original Film (серия "Форсаж").