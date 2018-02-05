NI рассказал о мощной пушке, которую не удалось превзойти со времён СССР

Отмечается, что снаряды этой артиллерийской установки могут поразить цель на расстоянии 23 километров.

Российская 130-миллиметровая корабельная автоматическая пушка АК-130 является одним из самых грозных артиллерийских орудий современности, пишет американское издание National Interest.

Эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао отмечает, что АК-130 способна делать до 80 выстрелов в минуту. А её 33-килограммовые снаряды могут поразить цель на расстоянии 23 километров. При этом весит орудие более 100 тонн.

По его словам, благодаря скорострельности, массе снаряда и большому боекомплекту российская пушка может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от беспилотников. Также АК-130 представляет смертельную угрозу для любых кораблей противника, поэтому по праву может считаться полезной в современных условиях.