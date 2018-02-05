NI рассказал о мощной пушке, которую не удалось превзойти со времён СССР
АК-130. Фото: © Wikipedia
Отмечается, что снаряды этой артиллерийской установки могут поразить цель на расстоянии 23 километров.
Российская 130-миллиметровая корабельная автоматическая пушка АК-130 является одним из самых грозных артиллерийских орудий современности, пишет американское издание National Interest.
Эксперт по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао отмечает, что АК-130 способна делать до 80 выстрелов в минуту. А её 33-килограммовые снаряды могут поразить цель на расстоянии 23 километров. При этом весит орудие более 100 тонн.
По его словам, благодаря скорострельности, массе снаряда и большому боекомплекту российская пушка может считаться одной из лучших корабельных артиллерийских установок для защиты от беспилотников. Также АК-130 представляет смертельную угрозу для любых кораблей противника, поэтому по праву может считаться полезной в современных условиях.
Разработки АК-130 велись в пятидесятые годы, пока в 1957 году Хрущёв не запретил создавать морские пушки калибром более 76 миллиметров. Работы возобновились лишь через 10 лет после указа. Двуствольная система была принята на вооружение в 1985 году.