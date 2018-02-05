Криптовалюта впервые стала призовым фондом для киберспортсменов

Организаторы киберспортивных мероприятий анонсировали первый в истории турнир с призовыми в виде криптовалюты.

Сервис для проведения онлайн-трансляций Play2Live, созданный на базе технологии блокчейн, проведёт киберспортивный турнир. Призовой фонд будет состоять из собственной криптовалюты сервиса.

Мероприятие пройдёт в Минске с 24 по 25 февраля 2018 года. Турнир будет проводиться в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.