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Регион
Опубликовано 5 февраля 2018, 10:30

Криптовалюта впервые стала призовым фондом для киберспортсменов

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Организаторы киберспортивных мероприятий анонсировали первый в истории турнир с призовыми в виде криптовалюты.

Сервис для проведения онлайн-трансляций Play2Live, созданный на базе технологии блокчейн, проведёт киберспортивный турнир. Призовой фонд будет состоять из собственной криптовалюты сервиса.

Мероприятие пройдёт в Минске с 24 по 25 февраля 2018 года. Турнир будет проводиться в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Организаторы планируют пригласить семь команд, а ещё один коллектив получит путёвку через открытые квалификации. Главный приз — 100 тысяч долларов в собственной валюте LUC, которая является основным платёжным средством внутри сервиса.

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Сергей Сурепин
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