Криптовалюта впервые стала призовым фондом для киберспортсменов
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Организаторы киберспортивных мероприятий анонсировали первый в истории турнир с призовыми в виде криптовалюты.
Сервис для проведения онлайн-трансляций Play2Live, созданный на базе технологии блокчейн, проведёт киберспортивный турнир. Призовой фонд будет состоять из собственной криптовалюты сервиса.
Мероприятие пройдёт в Минске с 24 по 25 февраля 2018 года. Турнир будет проводиться в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
Организаторы планируют пригласить семь команд, а ещё один коллектив получит путёвку через открытые квалификации. Главный приз — 100 тысяч долларов в собственной валюте LUC, которая является основным платёжным средством внутри сервиса.