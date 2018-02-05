Фанаты собрали деньги и выпустят новую игру Half-Life

Разработчики оригинального проекта не против подобной инициативы. Игра появится в Steam.

9 февраля в сервисе Steam с разрешения Valve выйдет Hunt Down The Freeman. Нас ждёт фанатская игра по Half-Life.

В новом проекте геймерам придётся перевоплотиться в сержанта Митчелла, командира отряда H.E.C.U., который дежурит на Чёрной Мезе. Сюжет следующий: в какой-то момент начинается вторжение инопланетян, главный герой — единственный выживший, который должен отомстить.