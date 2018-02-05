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Опубликовано 5 февраля 2018, 10:46

Фанаты собрали деньги и выпустят новую игру Half-Life

Фото &copy;&nbsp;Valve

Фото © Valve

Разработчики оригинального проекта не против подобной инициативы. Игра появится в Steam.

9 февраля в сервисе Steam с разрешения Valve выйдет Hunt Down The Freeman. Нас ждёт фанатская игра по Half-Life.

В новом проекте геймерам придётся перевоплотиться в сержанта Митчелла, командира отряда H.E.C.U., который дежурит на Чёрной Мезе. Сюжет следующий: в какой-то момент начинается вторжение инопланетян, главный герой — единственный выживший, который должен отомстить.

Разработчики игры обещают более 14 часов игрового процесса и 40 различных уровней. Игра разрабатывалась на деньги фанатов.

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Сергей Сурепин
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