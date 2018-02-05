Из "Властелина колец" сделают игру

Геймер планирует в ближайшее время перенести сюжет культового фильма в стратегию Age of Empires III.

Энтузиаст анонсировал работу над модификацией, которая позволит превратить игру Age of Empires III в копию "Властелина колец". Проект получил название Wars of Middle Earth.

Он работает над модификацией уже на протяжении нескольких лет. Сейчас геймер адаптирует пушки во всадников Рохана, а также улучшает визуальную составляющую модификации.