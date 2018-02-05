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Опубликовано 5 февраля 2018, 13:50

Из "Властелина колец" сделают игру

Геймер планирует в ближайшее время перенести сюжет культового фильма в стратегию Age of Empires III.

Энтузиаст анонсировал работу над модификацией, которая позволит превратить игру Age of Empires III в копию "Властелина колец". Проект получил название Wars of Middle Earth.

Он работает над модификацией уже на протяжении нескольких лет. Сейчас геймер адаптирует пушки во всадников Рохана, а также улучшает визуальную составляющую модификации.

Всего разработчик хочет перенести в игру 14 фракций из "Властелина колец". Пока энтузиаст не делится информацией, когда именно можно будет опробовать его творение.

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Сергей Сурепин
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