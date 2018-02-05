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Опубликовано 5 февраля 2018, 17:19

В Японии слепили снежную скульптуру по мотивам культовой игры Final Fantasy XIV

Произведение искусства создали в рамках проведения традиционного Снежного фестиваля.

Фото &copy; Reuters/ES/CC

Фото © Reuters/ES/CC

В городе Саппоро (Япония) проходит традиционный Снежный фестиваль. Энтузиасты создают соответствующие скульптуры.

В центре появилось новое произведение искусства — огромная скульптура по Final Fantasy XIV. По вечера организаторы включают подсветку, поэтому снежная скульптура выглядит ещё лучше.

Напомним, Final Fantasy XIV вышла 30 сентября 2010 года. Игра была рассчитана на онлайн, поэтому в неё могли одновременно играть геймеры по всему миру.

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Сергей Сурепин
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