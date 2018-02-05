Создатели игры по "Звёздным войнам" стали самой ненавистной компанией
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Самой ненавистной стала американская фирма Electronic Arts. Она обогнала Facebook, Foxconn и The Weinstein Company.
В США назвали самые ненавистные компании. Среди них оказалась Electronic Arts. Она стала самой ненавистной игровой компанией в США.
Electronic Arts заняла пятое место антирейтинга. Для издателя FIFA и Battlefield это уже не первый случай фигурирования в подобном списке.
На это повлияли не только скандалы, связанные с лутбоксами, но и закрытие студий-разработчиков Dead Space. Также издатель "заморозил" проект по "Звёздным войнам".