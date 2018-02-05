Создатели игры по "Звёздным войнам" стали самой ненавистной компанией

Самой ненавистной стала американская фирма Electronic Arts. Она обогнала Facebook, Foxconn и The Weinstein Company.

В США назвали самые ненавистные компании. Среди них оказалась Electronic Arts. Она стала самой ненавистной игровой компанией в США.

Electronic Arts заняла пятое место антирейтинга. Для издателя FIFA и Battlefield это уже не первый случай фигурирования в подобном списке.