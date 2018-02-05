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Опубликовано 5 февраля 2018, 15:57

Создатели игры по "Звёздным войнам" стали самой ненавистной компанией

Фото &copy; Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Самой ненавистной стала американская фирма Electronic Arts. Она обогнала Facebook, Foxconn и The Weinstein Company.

В США назвали самые ненавистные компании. Среди них оказалась Electronic Arts. Она стала самой ненавистной игровой компанией в США.

Electronic Arts заняла пятое место антирейтинга. Для издателя FIFA и Battlefield это уже не первый случай фигурирования в подобном списке.

На это повлияли не только скандалы, связанные с лутбоксами, но и закрытие студий-разработчиков Dead Space. Также издатель "заморозил" проект по "Звёздным войнам".

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Сергей Сурепин
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