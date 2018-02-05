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Опубликовано 5 февраля 2018, 16:59

Хакеры взломали серверы культовой японской игры и показали секретную концовку

Фото &copy; Mujia Liao

Фото © Mujia Liao

Геймеры по всему миру оказались шокированы секретными материалами, которые были в игре.

Хакеры взломали серверы игры Metal Gear Solid V. Благодаря этому в Интернете появилась секретная концовка игры.

Компания Konami сообщила, что уже проводит расследование по вопросу взлома серверов. Вместе с этим разработчики заявили, что в ближайшее время обновят систему защиты игры.

Напомним, Metal Gear Solid V вышла 1 сентября 2015 года. Игра доступна на Xbox One и PS4.

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Сергей Сурепин
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