Хакеры взломали серверы культовой японской игры и показали секретную концовку
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Геймеры по всему миру оказались шокированы секретными материалами, которые были в игре.
Хакеры взломали серверы игры Metal Gear Solid V. Благодаря этому в Интернете появилась секретная концовка игры.
Компания Konami сообщила, что уже проводит расследование по вопросу взлома серверов. Вместе с этим разработчики заявили, что в ближайшее время обновят систему защиты игры.
Напомним, Metal Gear Solid V вышла 1 сентября 2015 года. Игра доступна на Xbox One и PS4.