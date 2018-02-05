Хакеры взломали серверы культовой японской игры и показали секретную концовку

Геймеры по всему миру оказались шокированы секретными материалами, которые были в игре.

Хакеры взломали серверы игры Metal Gear Solid V. Благодаря этому в Интернете появилась секретная концовка игры.

Компания Konami сообщила, что уже проводит расследование по вопросу взлома серверов. Вместе с этим разработчики заявили, что в ближайшее время обновят систему защиты игры.