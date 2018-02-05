Глава Минтруда рассказал россиянам, как "правильно" опаздывать на работу

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин дал россиянам совет о том, как стоит вести себя в случае опоздания на работу из-за снегопада, чтобы избежать штрафов.

— Надо просто предупредить работодателя, и всё будет в порядке. У нас тоже есть опоздавшие. Я не буду никого наказывать, — сказал Топилин в комментарии журналистам.

Напомним, в минувшие выходные на Москву обрушился сильный снегопад. В течение двух дней выпало свыше 100 процентов месячной нормы осадков. В результате стихии было повалено около двух тысяч деревьев, один человек погиб и несколько пострадало.