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Регион
Опубликовано 5 февраля 2018, 16:50

Глава Минтруда рассказал россиянам, как "правильно" опаздывать на работу

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин дал россиянам совет о том, как стоит вести себя в случае опоздания на работу из-за снегопада, чтобы избежать штрафов.

— Надо просто предупредить работодателя, и всё будет в порядке. У нас тоже есть опоздавшие. Я не буду никого наказывать, — сказал Топилин в комментарии журналистам.

Напомним, в минувшие выходные на Москву обрушился сильный снегопад. В течение двух дней выпало свыше 100 процентов месячной нормы осадков. В результате стихии было повалено около двух тысяч деревьев, один человек погиб и несколько пострадало.

Говоря о погоде на начало недели, синоптики пообещали ослабление снегопада, но усиление ветра.

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Екатерина Михайлова
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