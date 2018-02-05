Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля 2018, 16:01

Популярный русскоязычный блогер найден убитым в собственной ванной

Михаил Кирияк&nbsp; Фото: "В Контакте"&nbsp;

Михаил Кирияк 

Фото: "В Контакте" 

Имя YouTube-блогера Михаила Кирияка наверняка знакомо поклонникам Minecraft. Большинство его обзоров было посвящено именно этой игре.

Михаил Кирияк, известный в блогосфере под ником The Natakorn, убит неизвестными в собственной квартире в Тирасполе. Молодой человек жил и снимал свои ролики в Приднестровье, однако был популярен и в России, и на всём постсоветском пространстве, сообщают "Дни.ру".

Тело Михаила с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ванной комнате. Обстоятельства трагедии выясняются. Однако, как написала в соцсетях его девушка, жертве "буквально вонзили нож в спину".

Личная страница Михаила Кирияка в соцсети "ВКонтакте" неактивна с 29 января. В комментариях под фотографиями подписчики выражают соболезнования его родным и близким.

Блогер The Natakorn специализировался на игровых обзорах, но больше всего его увлекал мир Minecraft.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Игры
  • Молдавия
  • minecraft
  • В мире
  • Приднестровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar