Популярный русскоязычный блогер найден убитым в собственной ванной

Имя YouTube-блогера Михаила Кирияка наверняка знакомо поклонникам Minecraft. Большинство его обзоров было посвящено именно этой игре.

Михаил Кирияк, известный в блогосфере под ником The Natakorn, убит неизвестными в собственной квартире в Тирасполе. Молодой человек жил и снимал свои ролики в Приднестровье, однако был популярен и в России, и на всём постсоветском пространстве, сообщают "Дни.ру".

Тело Михаила с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ванной комнате. Обстоятельства трагедии выясняются. Однако, как написала в соцсетях его девушка, жертве "буквально вонзили нож в спину".

Личная страница Михаила Кирияка в соцсети "ВКонтакте" неактивна с 29 января. В комментариях под фотографиями подписчики выражают соболезнования его родным и близким.