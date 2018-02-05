Хорватия потребовала от Украины заменить "фальшивые" МиГ-21

Как отмечается, это касается замены некачественно отремонтированных в 2016 году предприятием "Укрспецэкспорт" летательных аппаратов.

Представители Минобороны Хорватии потребовали от украинской стороны заменить некачественно отремонтированные самолёты МиГ-21 на новые. По информации издания Jutarnji list, речь идёт о замене минимум четырёх самолётов.

Напомним, история с "фальшивыми" МиГами приобрела широкую огласку в 2016 году, когда оказалось, что большинство из 12 отремонтированных украинским предприятием "Укрспецэкспорт" воздушных судов оказались непригодны к выполнению вылетов.

По информации издания, представители Минобороны Хорватии направили украинской стороне служебную ноту по данному поводу. Загреб потребовал от Киева предоставить новые самолёты взамен некачественно отремонтированных. Отмечается, что, согласно договору, воздушные суда прослужат до 2023 года. Но ВВС Хорватии признали машины непригодными значительно раньше. Как отмечалось, из них текло масло, были замечены неполадки топливных баков, а также бортовых навигационных систем.