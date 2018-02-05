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Опубликовано 5 февраля 2018, 21:29

В Госдуме подтвердили размещение под Калининградом комплексов "Искандер"

Фото: &copy; РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил информацию о том, что Россия разместила комплексы "Искандер" под Калининградом.

— Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению, — сказал Шаманов.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о размещении российской стороной в Калининградской области ракетного комплекса "Искандер".

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Арина Демидова
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