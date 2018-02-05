Васильев назначил Карибова врио премьер-министра Дагестана

Как ранее писал Лайф, председатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств.