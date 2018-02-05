Васильев назначил Карибова врио премьер-министра Дагестана
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Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Анатолия Карибова, сообщает ТАСС.
Анатолий Карибов занимал пост врио первого заместителя председателя правительства региона.
Как ранее писал Лайф, председатель Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств.