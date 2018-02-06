Жертвами лихорадки Ласса в Нигерии стали более 30 человек

В декабре 2017 года было зарегистрировано восемь случаев, похожих на данное заболевание.

Жертвами лихорадки Ласса в Нигерии стал 31 человек, передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По данным агентства, всего зафиксировано 105 случаев заболевания, из них 77 — в этом году. Среди заражённых — десять медработников, четыре из которых скончались.