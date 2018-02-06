Жертвами лихорадки Ласса в Нигерии стали более 30 человек
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В декабре 2017 года было зарегистрировано восемь случаев, похожих на данное заболевание.
Жертвами лихорадки Ласса в Нигерии стал 31 человек, передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
По данным агентства, всего зафиксировано 105 случаев заболевания, из них 77 — в этом году. Среди заражённых — десять медработников, четыре из которых скончались.
Ранее Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии. В ведомстве отметили, что вирус данной лихорадки передаётся через пищу, загрязнёнными животными — носителями инфекции, а также через предметы обихода или распространяется от человека к человеку при близком контакте.